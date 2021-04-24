«Авангард» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на 4-й матч финала Кубка Гагарина — 2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на четвёртый матч финальной серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Авангард» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.96.

«Во втором матче финальной серии, если кто забыл, армейцы обломали «ястребам» выездную победную серию, которая на тот момент составляла пять матчей. Но параллельно ей шла противоположная серия – домашняя проигрышная. Её ЦСКА прерывать не решился, выиграл в Балашихе, и теперь «Авангард» не может победить дома тоже уже пять матчей подряд. Более того, сдаётся мне, что совсем скоро эта серия имени Леопольда Захер-Мазоха продлится до шести матчей. Нет, я, конечно, понимаю, что сейчас заработают психологические качели, и на следующую игру ЦСКА выйдет пусть совсем чуть-чуть, совсем незаметно, но всё-таки капельку более самоуспокоенный и самоуверенный. А «Авангард» — наоборот, чуть-чуть более взвинченный.

В принципе, в противостоянии равных соперников это, по идее, должно дать преимущество «ястребам». И даст, но, думается, не настолько, чтобы победить. ЦСКА вцепился бультерьером и разжимать челюсти не станет. Вполне возможно, что в первом матче этой серии мы видели последнюю в этом сезоне победу «Авангарда» — впрочем, об этом говорить ещё рано.



А пока все предпосылки ведут нас к тому, что в четвёртом матче серии мы сперва увидим боевую ничью в основное время. Потом будет время дополнительное, в течение которого ошибутся «ястребы». ЦСКА заберёт третью подряд победу, после чего, в принципе, можно будет сливать воду и закрывать лавочку. Но это всё впереди, а пока третья победа ЦСКА».