«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал прогноз на матч 33-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Эвертон».
Ставка: «Эвертон» не проиграет за 1.89.
«Эвертон» приезжает играть против «Арсенала» на недружелюбную территорию – футболисты из Ливерпуля не могут выиграть в гостях у «Арсенала» с 1996 года. «Арсенал» даже уже стадион успел поменять.
Но сейчас есть шанс зацепиться. Во-первых, это гостевая форма «Эвертона», она хороша – всего одно поражение в одиннадцати матчах. Лучше играют только «Лестер» и оба «Манчестера» на выезде. «Эвертон» традиционно дома испытывает трудности, на «Гудисоне» команду не узнать – последние результаты на это указывают.
«Арсеналу» последние четыре игры в чемпионате дались тяжело: Ляказетт травмирован, а Обамеянг только возвращается после малярии – представляете, что творится. Я думаю, что у «Эвертона» неплохие шансы не проиграть в этой встрече. Коэффициент 1,89 на этот исход. Мне кажется, что это довольно серьезные цифры для такой игры», — сказал Казанский.
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