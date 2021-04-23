Эшли Барти – Каролина Плишкова: прогноз Софьи Тартаковой на матч турнира в Штутгарте

23 апреля в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте сойдутся Эшли Барти и Каролина Плишкова. Ведущая «Матч ТВ», экс-ведущая радио «Спорт FM», теннисный эксперт Софья Тартакова сделала прогноз на этот матч.



Ставка: победа Барти 2:0 за 1.77.



«Матч Эшли Барти против Каролины Плишковой будет очень любопытным. Штутгарт — один из самых необычных турниров женской ассоциации. Здесь девушки играют на грунте, но в зале. Соответственно, особенность грунтовых кортов здесь нивелируется. Мяч летит намного быстрее, преимущество получает спортсменка с хорошей подачей. И здесь можно выделить Каролину Плишкову.



Однако если посмотреть предыдущие матчи девушек на турнире, то Плишковой будет очень непросто. Она провела сложные матчи на старте турнира, например обыграла Остапенко в трех партиях. Матч длился в районе трех часов. Плишкова не любит бегать по корту, но Остапенко заставляла ее носиться по площадке. Поэтому сил у Плишковой на порядок меньше, чем у Эшли Барти.



Барти тоже обыграла непростую соперницу. Зигемунд — немка, которая несколько лет назад тут вообще выиграла. Первая партия складывалась в пользу Эшли. По второй было видно, что она еще не совсем вкатилась в турнир.



Если не брать предыдущие матчи на этом турнире, у Плишковой есть небольшое преимущество. Повторюсь, оно связано с подачей. Мяч на этом турнире летит — всегда в зале подающие теннисистки имеют преимущество. Но по физической составляющей, которую мы видели на турнире в Германии, явное преимущество будет у Эшли Барти. Она быстрее, выглядит свежее и хорошо передвигается. Но, как мне кажется, у Барти нет такой мощной игры, нет таких завершающих ударов и нет такой подачи, как у Плишковой.



Плишкова вообще привыкла играть в два-три удара розыгрыш — столько они длятся в идеальном мире Каролины. У Эшли есть способность — она умеет втягивать соперниц в свою игру, навязывать свой стиль. У нее разнообразие ударов — крученые удары перемежаются с резаными, она постоянно меняет вращение и ритм. Надо учитывать, что играют девчонки на грунте — здесь специфический отскок. Несмотря на то что это зал, здесь надо ноги сгибать и передвигаться, мячи обрабатывать. У Каролины с этим могут быть проблемы.



Я ставлю на победу Эшли Барти в двух сетах за 1,77. Думаю, что матч не будет для Эшли легким. Несмотря на усталость, у Плишковой есть уверенность после тяжелой победы. Самоуверенность в хорошем смысле этого слова. Но по технической оснащенности Барти должна будет разобраться с Плишковой. Будет два тяжелых сета и победа австралийки», — сказала Тартакова.