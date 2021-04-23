Янник Синнер — Андрей Рублёв: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Барселоне

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/8 финала турнира в Барселоне Янник Синнер — Андрей Рублёв.



Ставка: победа Синнера за 1.80.



«Громкоговорящая вывеска «Рублёв — Синнер» в четвертьфинале Барселоны при идеальных условиях предваряла бы интереснейшую зарубу двух молодых топов. Но, увы, сейчас Рублёв не в оптимальных кондициях, а поэтому сбавим ожидания.



Андрей с начала года играет практически в режиме нон-стоп и рано или поздно должен был начать уставать. В интервью после Монте-Карло россиянин уже обмолвился об усталости — и две натужные победы в Испании тому подтверждение.



Однако если Гайо с Рамосом не смогли воспользоваться этим нюансом в силу того, что уровень у них достаточно невысокий, то лёгкий и заряженный на успех Янник Синнер для такого Рублёва — соперник крайне сложный, вполсилы итальянца не пройти», — сказал Фомин.

Андрей Рублёв — Янник Синнер. Прогноз: жаркая битва россиянина и итальянца в Барселоне Андрей Рублёв провёл семь турниров в сезоне, в каждом дошёл минимум до четвертьфинала.