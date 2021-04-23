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Янник Синнер — Андрей Рублёв: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Барселоне

Янник Синнер — Андрей Рублёв: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Барселоне
Ставки / Прогнозы 0
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/8 финала турнира в Барселоне Янник Синнер — Андрей Рублёв.

Ставка: победа Синнера за 1.80.

«Громкоговорящая вывеска «Рублёв — Синнер» в четвертьфинале Барселоны при идеальных условиях предваряла бы интереснейшую зарубу двух молодых топов. Но, увы, сейчас Рублёв не в оптимальных кондициях, а поэтому сбавим ожидания.

Андрей с начала года играет практически в режиме нон-стоп и рано или поздно должен был начать уставать. В интервью после Монте-Карло россиянин уже обмолвился об усталости — и две натужные победы в Испании тому подтверждение.

Однако если Гайо с Рамосом не смогли воспользоваться этим нюансом в силу того, что уровень у них достаточно невысокий, то лёгкий и заряженный на успех Янник Синнер для такого Рублёва — соперник крайне сложный, вполсилы итальянца не пройти», — сказал Фомин.

Андрей Рублёв — Янник Синнер. Прогноз: жаркая битва россиянина и итальянца в Барселоне
Андрей Рублёв провёл семь турниров в сезоне, в каждом дошёл минимум до четвертьфинала.
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