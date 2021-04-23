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«Арсенал» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на игру 33-го тура АПЛ

«Арсенал» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на игру 33-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон».

Ставка: ничья за 3.50.

«Арсенал» и «Эвертон» сыграют в рамках английской Премьер-лиги 23 апреля. «Канониры» смотрятся не лучшим образом в последнее время, как итог — промежуточная девятая позиция и лишь 46 баллов в копилке. Побороться за еврокубковую зону будет сложно, поскольку отставание от пятёрки уже составляет девять пунктов, так ещё и «Фулхэм» (1:1) переиграть не получилось.

Честно говоря, я не очень верю в лондонцев на финише чемпионата, особенно в играх со столь крепкими противниками. К тому же они дома набирают очков даже чуть меньше, чем на выезде, а в последних матчах не впечатляли.

Ливерпульцы же находятся на строчку выше сегодняшнего конкурента и оторвались от него на три балла. На выезде и вовсе показатели великолепные — 30 очков в 15 противостояниях, что является одним из лучших показателей АПЛ. «Ириски» давно не побеждали, но зарубились с «Тоттенхэмом» (2:2).

На мой взгляд, гости достаточно боевиты и уступать сегодня не намерены. Уже есть три ничьи кряду, жду ещё и четвертую. О победе мешает задуматься только тот факт, что в гостях у «Арсенала» всегда тяжело и не получается победить с 1997 года», — сказал Павлюченко.

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«Эвертон» не может победить в АПЛ на протяжении пяти матчей. Впрочем, лондонцы вряд ли покажут максимум.
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