«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Эвертон».



Ставка: «Арсенал» не проиграет и обе забьют за 2.34.



«Критика «Арсенала» вполне обоснована — обыгрывать «Фулхэм» дома команда должна была. Но справедливости ради надо сказать, что вплоть до очередного бредового решения VARа и отменённого гола «канониров» они смотрелись вполне прилично, контролировали игру и могли вести в счёте даже в два мяча. Почему команда сбавила обороты после этого инцидента — другой вопрос. Но это вполне очевидная реакция почти любой команды на несправедливость.



«Эвертон» не побеждает уже шесть матчей. «Ириски» явно сбавили обороты, и, похоже, до окончания этого сезона Анчелотти уже не выправить ситуацию. В любом случае он показал, что можно делать с этой командой, и пара-тройка точечных приобретений может существенно повысить потенциал синих ливерпудлианцев.



«Арсенал», думаю, будет контролировать игру, но, так как турнирной мотивации уже нет, будет держать в уме полуфинал Лиги Европы», — сказал Петросьян.

«Арсенал» — «Эвертон». Прогноз: Артета отбывает номер в АПЛ, все мысли — о Лиге Европы «Эвертон» не может победить в АПЛ на протяжении пяти матчей. Впрочем, лондонцы вряд ли покажут максимум.