Валентина Шевченко — Джессика Андраде: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 261

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Валентина Шевченко — Джессика Андраде в рамках UFC 261.

Ставка: победа Шевченко в 4-м раундах или по очкам за 1.85.

«На самом деле, если тут пытаться определить победителя и давать прогноз, опираясь на букмекерские коэффициенты, то это не очень разумный вариант. Букмекеры уверены, что Валентина без проблем заберёт этот бой, поэтому на нее очень низкий коэффициент.



На самом деле, здесь гораздо больше интриги. Джессика Андраде очень обстрелянная девушка, которая дралась со многими топовыми оппонентками. Она хоть и проиграла многим из тех, у кого выиграла Валентина Шевченко, но, мне кажется, она может дать ей конкурентный бой.



Она не очень высокая, поэтому не очень удобная соперница. Сначала она выступала в весе 61,2 кг. Потом спускалась в 51 килограмм, а сейчас, возможно, как и Валентина Шевченко, нашла свой самый удобный вес — 56,7 кг.



Может быть очень интересный поединок. Я предполагаю, что Валентина выиграет этот бой, но в 4-м или 5-м раунде или же по решению судей. На это есть коэффициент 1.85, и мне кажется, он весьма перспективный.



Валентина не очень любит быстро и резво начинать. Она будет постепенно разгоняться и в итоге возьмет свое. Так что 1.85 в таком бою — это очень неплохой коэффициент. Ставить нужно на победу Валентины Шевченко».