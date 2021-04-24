«Реал» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 32-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал» — «Бетис».

Ставка: победа «Реала» в 1-2 мяча за 2.15.

«В чемпионате Испании сейчас предельно энергичный график матчей – по два тура в неделю. Команды постоянно играют через два дня на третий, и в такой схеме сколько сил было потрачено в прошлой игре. «Реал Мадрид» потратил их минимум. «Сливочные» уже к 40-й минуте вели 3:0 и не слишком-то напрягались, особенно после перерыва.



Ну а «Бетис», соперник «Мадрида» в этом туре, отдал максимум сил в прошлой игре по вине Фекира. Французский хавбек получил сполна заслуженную красную карточку за грубый фол уже на 11-й минуте игры против «Атлетика» и вынудил своих партнеров проводить 80 минут в меньшинстве. «Бетис» при этом смог удержать нулевую ничью, но сил оставил в прошлом туре так много, что вряд ли теперь сможет представить себя в лучшем виде на стадионе «Альфредо Ди Стефано».



И пусть Зинедин Зидан держит в уме матч с «Челси» в ближайший вторник, и пусть Крооса и Модрича наверняка приберегут к игре Лиги чемпионов, и пусть вне игры остаются Серхио Рамос, Вальверде и Азар, всё равно состояние «Бетиса» вряд ли позволит ему подкинуть проблем «Реалу» в его золотой гонке за мадридским «Атлетико». Меня тут вполне устраивает коэффициент 1.49 на чистую победу «Мадрида». В поиске же более высокого коэффициента стоит исходить из того, что «Реал» не станет выкладываться на максимум перед игрой с «Челси». Поставлю также на победу «Мадрида» с разницей в один-два мяча за 2.15. Сейчас не до разгромов. Зидану нужны просто три очка и спокойная концовка игры, без лишних трат сил и нервов».