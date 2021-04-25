«Спартак» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 27-м туре РПЛ.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.80.

«Понятно, что в этом матче очень трудно выделить фаворита. «Спартак» сейчас не в порядке, что было видно по последним матчам, то же самое можно сказать и о ЦСКА. Ивица Олич, на мой взгляд, пока ещё не тренер — он приехал в ЦСКА тренером становиться. Через пробы и ошибки Ивица Олич себе шишки набивает. Тедеско в этом компоненте опытнее, так как «Спартак» у него не первая команда. Но дерби — вещь сама в себе, здесь предугадать и предсказать, что в итоге мы увидим на футбольном поле, практически нереально.



Матч на три результата, поэтому отдавать кому-то победу было бы слишком наивно. Играть лобовую ничью можно, но слишком рискованно. Играть тоталы? Здесь тоже не совсем всё понятно. ЦСКА пропустил два мяча от «Сочи», но должен был пропустить гораздо больше. Если бы не Акинфеев, то мячей 5-6 должно было побывать в воротах армейцев.



«Спартак» пропустил три мяча от «Уфы», но должен был пропустить гораздо больше. Да, не было Соболева, Айртона, Джикии, но разве только в этом проблемы «Спартака» в матче против уфимцев?



Я предложу вам сыграть вариант 2-3 гола в матче. Ничья 1:1, 2:1 или 2:0 в чью-то пользу, а может, кто-то одержит крупную победу 3:0. Это практически последний шанс команд зацепиться за борьбу за второе место, рассчитывая, что «Зенит» обыграет «Локомотив» в очном матче и где-то ещё «Локомотив» оступится и очки потеряет. Сами понимаете, что стоит на кону, помимо того, что это дерби.



Вариант 2-3 гола мне нравится. Прислушиваться ко мне или нет — решать исключительно вам. Я не настаиваю и не заставляю вас сыграть этот вариант. Исходя из того, как я вижу ход игры, 2-3 гола в матче – интересное предложение».