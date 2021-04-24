Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Тамбов» — «Локомотив»: где будет трансляция матча РПЛ, по какому телеканалу покажут

«Тамбов» — «Локомотив»: где будет трансляция матча РПЛ, по какому телеканалу покажут
Ставки / Прогнозы 0

24 апреля 2021 года состоится матч 27-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех тамбовчан оценён экспертами в 25.00. А ставки на ничью принимаются за 10.00.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Тамбов» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.60.

«Тамбов» — «Локомотив». Прогноз: Николич, Чорлука и Смолов приберегут силы на «Зенит»
На неделе железнодорожники провели тяжелейшую игру в Кубке России против ЦСКА.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021