«Спартак» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.00, победа «Спартака» за 2.52, пенальти за 2.20.

«Я сам принимал участие в подобных дерби. Помню, что когда только выходил календарь, то ты смотришь, когда будут игры против ЦСКА, настраиваешься на них. Я думаю, это прекрасно понимают все — тренеры, игроки. Жду огонь, борьбу — по-другому не бывает.



Команды подходят к матчу в одинаковом состоянии, в не очень хорошем. Обе команды две последние игры проиграли, команды разделяет всего очко в турнирной таблице. Задача максимум у команд — быть в двойке по итогам сезона, минимум — в тройке. Сейчас нужно побеждать, чтобы дальше продолжить борьбу в этом направлении.



Я ожидаю, что будет такая игра, где каждая команда начнёт выгрызать победу. Дело в том, что слабое место команд — это оборона. У «Спартака» не будет Жиго, а это большая проблема для команды. Во втором круге «Спартак» больше играет в атаку, но пропускают много.



У ЦСКА кадровые проблемы в обороне. Не думаю, что ЦСКА будет играть неудобным для «Спартака» вторым номером, играть на контратаках, так как они не смогут сыграть на ноль. Поэтому ЦСКА станет играть средний вариант — сильно не прессинговать, но и в оборону глухую не уходить. «Спартак» будет довольно высоко накрывать. Жду борьбу, качели в одни и другие ворота, где победит тот, кто больше забьёт. Я почему-то уверен, что этой командой будет «Спартак». В атакующей линии у «Спартака» всё в порядке, все готовы, плюс проблем с настроем не будет.



Я дам три прогноза. Первый — тотал больше 2.5, это самый верный вариант. Второй прогноз — победа «Спартака», третий — в матче будет пенальти».