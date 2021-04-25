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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на финал Кубка лиги

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на финал Кубка лиги
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч финала Кубка английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Ман Сити» не проиграет и обе забьют за 2.31.

«У лондонцев исполняет обязанности тренера Райан Мейсон. К нему уже есть вопросы даже по одной игре — по тактическим решениям, по заменам. Несколько спорных решений он принял по ходу матча, так что «Тоттенхэм» будет больше надеяться на исполнительское мастерство своих игроков. Если Кейн добавится в финале, то будет неплохо. Сон неплохо смотрелся, Бэйл был признан игроком матча.

Что касается «Сити», то он пропускает в пяти матчах подряд. Вряд ли Гвардиола этим доволен. Он упустил возможность взять трофей, проиграв «Челси» в полуфинале Кубка, заслуженно проиграл, потеряв ещё Де Брёйне.

Мы привыкли, что игры грандов, особенно в этом сезоне, не получаются результативными, но мне кажется, что сейчас голы мы можем увидеть. «Тоттенхэм» сейчас находится на моральном подъёме, многое получалось у команды. Бэйл после матча сказал, что команда, которая обладает таким набором игроков, должна играть в более атакующий футбол, что команда и продемонстрировала в первой же игре без португальца. Это вертелось на языке у многих, кто наблюдал за игрой «Тоттенхэма», который ничего интересного не демонстрировал.

«Тоттенхэм» не будет играть так закрыто, как ожидают букмекеры, а «Манчестер Сити» не умеет играть не во владение, а это приводит к проблемам у своих ворот. Если говорить о фаворите, то это «Сити», но думаю, что обе команды здесь отличатся. Мой вариант — «Сити» не проиграет и обе забьют».

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