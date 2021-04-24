Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Шеффилд» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Шеффилд» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон».

Ставка: победа «Брайтона» за 1.75.

«Юнайтед» теперь официально вылетел. И, судя по последним нескольким неделям, команда просто доигрывает сезон. У неё семь поражений кряду и всего один забитый за это время мяч.

«Брайтон» же последними играми лишь подтверждает свою целиковую картину этого сезона. Южане играют в интересный футбол, быстро атакуют, много создают, но непрекращающиеся проблемы с завершением атак мешают им находиться в турнирной таблице там, где они заслуживают.

В последних двух играх, например, они нанесли в сумме 34 удара, в створ попали всего пять раз и при этом не забили ни одного мяча. Тем не менее смотрелись они более чем достойно что с «Эвертоном», что с «Челси» и завершили оба матча нулевыми ничьими.

Предположу, что в матче с немотивированным соперником им будет проще, и у них наконец будет залетать то, что не залетало до сих пор».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021