«Шеффилд» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон».

Ставка: победа «Брайтона» за 1.75.

«Юнайтед» теперь официально вылетел. И, судя по последним нескольким неделям, команда просто доигрывает сезон. У неё семь поражений кряду и всего один забитый за это время мяч.



«Брайтон» же последними играми лишь подтверждает свою целиковую картину этого сезона. Южане играют в интересный футбол, быстро атакуют, много создают, но непрекращающиеся проблемы с завершением атак мешают им находиться в турнирной таблице там, где они заслуживают.



В последних двух играх, например, они нанесли в сумме 34 удара, в створ попали всего пять раз и при этом не забили ни одного мяча. Тем не менее смотрелись они более чем достойно что с «Эвертоном», что с «Челси» и завершили оба матча нулевыми ничьими.



Предположу, что в матче с немотивированным соперником им будет проще, и у них наконец будет залетать то, что не залетало до сих пор».