«Лидс» — «МЮ»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ 25 апреля

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «МЮ» за 1.82, обе забьют за 1.51, точный счёт 3:1 за 13.0.
«Сегодня говорим о матче АПЛ, а именно о матче «Лидса» против «Манчестер Юнайтед». Для меня это центральная игра тура. Марсело Бьелса против Сульшера.
Я бы выделил такие варианты на этот матч, учитывая текущую форму «Манчестер Юнайтед», который неплохо играет и на выезде, и против «Лидса». Плюс то, что хозяева зачастую выдают на-гора верховые матчи, и предлагаю такие ставки, в которых я уверен процентов на 80.
Первое — это победа «Манчестер Юнайтед». Очевидно, что команда Сульшера сильнее «Лидса». Второе — обе команды забьют. Я бы даже поставил и на третий вариант — точный счёт 3:1 в пользу «МЮ».
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