«Авангард» — ЦСКА: где смотреть онлайн 4-й матч, прямой эфир, какой телеканал

24 апреля состоится четвёртый матч финала плей-офф КХЛ «Авангард» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск.
Счёт в серии 2-1 в пользу москвичей. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» И «КХЛ HD».
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.21, успех омичей оценён в 3.34.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.39, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.52. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.98. Гол в первые десять минут идёт за 2.11.
Итоговая победа омичей идёт за 2.45, успех ЦСКА с учётом овертайма доступен за 1.60.
На гол Ильи Ковальчука дают 4.00, на гол Константина Окулова — 2.73.
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