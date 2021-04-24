«Авангард» — ЦСКА: где смотреть онлайн 4-й матч, прямой эфир, какой телеканал

24 апреля состоится четвёртый матч финала плей-офф КХЛ «Авангард» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск.



Счёт в серии 2-1 в пользу москвичей. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» И «КХЛ HD».



Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.21, успех омичей оценён в 3.34.



Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.39, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.52. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.98. Гол в первые десять минут идёт за 2.11.



Итоговая победа омичей идёт за 2.45, успех ЦСКА с учётом овертайма доступен за 1.60.



На гол Ильи Ковальчука дают 4.00, на гол Константина Окулова — 2.73.