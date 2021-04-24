«Вест Хэм» — «Челси»: где будет трансляция матча АПЛ, во сколько начало 24.04.2021

24 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех «Вест Хэма» оценён экспертами в 4.55. Ставки на ничью принимаются за 3.70.



Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Вест Хэм» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.92, на пенальти — за 2.80, на удаление — 5.00.