«Вест Хэм» — «Челси»: где будет трансляция матча АПЛ, во сколько начало 24.04.2021
24 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех «Вест Хэма» оценён экспертами в 4.55. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Вест Хэм» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.
Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.92, на пенальти — за 2.80, на удаление — 5.00.
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