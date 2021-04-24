«Авангард» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на 4-й матч финала плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на 4-й матч финала Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА.

Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.79.

«Армейцы добились победы в третьем матче и вышли вперёд в серии. Четвёртый матч этого противостояния очень важен для омской команды, поэтому «Авангард» отдаст все силы, выложится на 120%, сделает всё для победы. Тяжело прогнозировать эту игру, большого перевеса нет и не будет ни у одной из команд, возможно, мы увидим овертайм. Четвёртый матч предсказать даже сложнее, чем третий.



«Авангард» показывает хороший хоккей, и ему нужно побеждать, так как если он этого не сделает, то практически лишится шансов на победу в Кубке Гагарина. Омичам нужно сделать счёт серии 2-2 и ехать в Москву на пятый матч при равенстве в противостоянии.



Поражение в прошлом матче, конечно, повлияет на «Авангард» в плане психологии, но всё равно для него ещё ничего не потеряно. Думаю, Омск как минимум не проиграет в основное время, для него это последний шанс, чтобы продолжить борьбу против ЦСКА.



Было заметно, что «Авангарду» в прошлом матче немного не хватало сил, всё-таки омичи провели много напряжённых игр в этом плей-офф, и ЦСКА выглядит посвежее. Но думаю, я поставлю на «Авангард», надеюсь, игроки найдут силы на четвёртый матч, и серия будет продолжительной.



Предыдущие матчи серии были довольно аккуратные, а сейчас Омск, пока у него будут силы, окажет большое давление на ЦСКА. Думаю, что омичи очень активно начнут первый период, будет много бросков в их исполнении, а дальше игра «Авангарда» будет зависеть от счёта на табло. Очень важен первый период для Омска, от его результата зависит исход всего матча. Также большое влияние на результат окажет первая заброшенная шайба, если это сделают омичи, то ЦСКА будет очень сложно одержать вторую волевую победу подряд».