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«Зенит» — «Ротор»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Ротор»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ротор». Встреча состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге.

Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.68, победа «Зенита» с форой (-2) за 1.57.

«Здесь всё ясно, мне даже сказать нечего. Это команды принципиально разного уровня, тем более сине-бело-голубые сыграют на своём поле. Никаких шансов у волгоградцев не вижу, они всё ближе к вылету из элитного дивизиона. «Зенит» идёт к титулу, отрыв есть, календарь лёгкий. Нужно быстрее решать вопрос о чемпионстве, чтобы избежать нервотрёпки в последних турах. Для меня вопрос в этом матче только в том, сколько забьют хозяева".

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