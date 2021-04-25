«Ростов» — «Арсенал»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ
Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Арсенал» Тула. Встреча состоится 25 апреля в Ростове-на-Дону.
Ставка: победа «Ростова» за 2.30, тотал меньше 2.5 гола в матче за 1.75.
«Ростов» должен наконец выиграть дома, тем более приезжает представитель нижней части турнирной таблицы чемпионата России. Задачу на сезон — место в еврокубках — уже не выполнить, слишком многое было потеряно в предыдущих турах. Но улучшить общее впечатление вполне реально. От финиша в середине таблицы не уйти, а вот порадовать своих болельщиков нужно. Они уже давно не видели от подопечных Валерия Карпина побед».
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