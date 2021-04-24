«Урал» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Ахмат» в 27-м туре РПЛ.



Ставка: обе забьют за 2.02.

«Ахмат» будет играть сразу после вылета из Кубка России. Думаю, это серьёзный психологический удар для грозненцев, рассчитывал «Ахмат» переписать историю клуба. Не вышло. И, конечно, нельзя так исполнять пенальти, как это сделал Бериша. За такое надо наказывать, штрафовать. Это просто ужас был.



И у «Ахмата», и у «Урала», в принципе, задач на сезон не осталось. Еврокубки не грозят командам, как и вылет. Можно поиграть в своё удовольствие. Не думаю, что в этой встрече команды как-то будут закрываться, играть от обороны. Не вижу в этом особого смысла. Результат не давит всё-таки. Конечно, у «Урала» большие потери. Пока не совсем понятно, кто из лидеров сможет выйти на поле. Но даже без Биквалфи, Эль-Кабира и Аугустыняка были шансы, чтобы забить «Рубину». Здесь должно быть ещё проще. Наверняка у «Ахмата» будут перестановки, Талалаев обещал подтянуть молодёжь.



Всё-таки здесь выберу вариант «обе забьют». Главный момент — команды турнирной мотивации не имеют, поэтому могут сыграть смело, раскрепощённо. «Ахмат» постарается выместить злость за вылет из Кубка России, а «Урал» будет пытаться закрыть домашнее поражение от Казани. Уверен в ставке на 7 из 10».