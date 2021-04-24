«Реал» Мадрид — «Бетис»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Бетис».

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.83.

«Довольно интересная игра. Дело в том, что на этой стадии чемпионата уже много команд, которые ни за что не борются. Но здесь не так. «Реал» борется за чемпионство (и у него все шансы), а «Бетис» – за право играть в Лиге Европы.



«Реал» не так давно допустил осечку против «Хетафе», но в последней игре против «Кадиса» дал отдохнуть почти всем лидерам команды. Команда и без них выиграла 3:0. Думаю, что и здесь «Реал», скорее всего, победит.



В чемпионате мадридцы пропускают в последнее время немного. А через два дня после «Бетиса» у команды самый важный матч в Лиге чемпионов против «Челси». То есть перед «Реалом» задача непростая: во что бы то ни стало победить в Примере, при этом оставить силы и эмоции на полуфинал Лиги чемпионов.



«Зидан», как никто другой, умеет это делать. Думаю, что «Реал» будет стараться забить гол в первом тайме и потом спокойно контролировать мяч, не давая сопернику перехватить игру. Это позволит в щадящем режиме довести дело до победы.



«Бетис» – команда неуступчивая, чем-то похожа на «Хетафе». В последних пяти играх у команды четыре ничьих. Поэтому легко с ними не будет.



Исходя из этого, мой прогноз – это ТМ 3. Даже если «Реал» выставит основной состав, он будет действовать в энергосберегающем режиме. Особенно если хозяева поведут в счёте, они будут вести засушливую игру, где «Реалу» нужно сохранить силы».