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«Ман Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Эдуарда Мора на финал Кубка английской лиги

«Ман Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Эдуарда Мора на финал Кубка английской лиги
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Ман Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

«Я ожидаю увлекательную игру. Жаль, что Моуринью покинул «Тоттенхэм». Если бы он оставался у руля «Шпор», то «пьеса» этого матча была бы ещё пикантнее.

Но и без этого матч ожидается отличный. «Тоттенхэм» уже долгое время без трофеев. «Манчестер Сити» с сильнейшим составом и амбициями выбыл из Кубка Англии. Этот факт делает трофей Кубка Лиги более желанным для них.

Наверняка не будет столько грубостей и единоборств как в финале Лиги чемпионов или Кубка Англии, но игра будет бодрой. Команды будут атаковать, забивать, это будет интенсивная игра.

Исходя из этого, думаю, что обе команды забьют. Но всё-таки у «Манчестер Сити» и игра гораздо лучше поставлена, и подбор футболистов сильнее, и мотивация у них огромная. А перед Лигой чемпионов силы можно не экономить, так как в распоряжении Гвардиолы масса футболистов.

Мой прогноз – П1 и ТБ 2.5».

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