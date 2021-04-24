«Тамбов» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 24 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Локомотив» в 27-м туре РПЛ.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-2.5) за 2.00.

«Локомотив» продолжает свою победную серию, и она распространяется не только на чемпионат, но и на Кубок России. На неделе «Локомотив» переиграл 3:0 ЦСКА в полуфинале Кубка России. Не сказать, что счёт абсолютно по игре. Армейцы создали немало моментов, много атаковали, но реализация была лучше у «Локомотива».



И после Кубка России «Локомотив» отправляется в Саранск, чтобы взять дежурные три очка у «Тамбова». В такой игре важен фактор быстрого гола. Это наглядно продемонстрировал тульский «Арсенал» в прошлом туре. Быстро забили — добились разгрома. А вот «Химки» сразу не сумели забить и мучились почти до самого конца.



Думаю, «Локомотив» в нынешней форме никаких шансов «Тамбову» не даст. Многое стоит на кону, здесь просто нельзя давать сопернику поднять голову. В полном порядке Смолов, Камано и Крыховяк. Не вижу преград для крупной победы «Локомотива» — минимум в три мяча. Уверен в ставке на 8 баллов из 10».