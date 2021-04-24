«Вест Хэм» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» за 1.84.



«Молотобойцы» поражают многих критиков в текущем розыгрыше и дают бой грандам, до сих пор претендуя на зону Лиги чемпионов, отстав от четвёрки лишь по дополнительным показателям. После тяжелейших результативных побед у лондонцев не осталось сил на скромный «Ньюкасл» (2:3).



По моему мнению, фаворитами в этой паре хозяева поля не являются. Конечно, команда показывает симпатичный футбол в нынешнем первенстве и находится высоко, однако класс футболистов явно не уровня Лиги чемпионов от АПЛ.



«Аристократы» имеют ровно столько же очков в регулярном первенстве, однако за счёт победы в первом круге занимают место в четвёрке сильнейших. В Лиге чемпионов получилось пройти «Порту» (2:0 и 0:1), теперь предстоит встреча с мадридским «Реалом» в полуфинале на следующей неделе.



На мой взгляд, гости сейчас слишком в прекрасной форме, чтобы терять очки. В дерби бывает сложно, однако обычно «пенсионеры» легко забирали три очка в очных встречах. Жду подобное и сейчас».