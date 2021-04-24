«Вест Хэм» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 1.84.
«Молотобойцы» поражают многих критиков в текущем розыгрыше и дают бой грандам, до сих пор претендуя на зону Лиги чемпионов, отстав от четвёрки лишь по дополнительным показателям. После тяжелейших результативных побед у лондонцев не осталось сил на скромный «Ньюкасл» (2:3).
По моему мнению, фаворитами в этой паре хозяева поля не являются. Конечно, команда показывает симпатичный футбол в нынешнем первенстве и находится высоко, однако класс футболистов явно не уровня Лиги чемпионов от АПЛ.
«Аристократы» имеют ровно столько же очков в регулярном первенстве, однако за счёт победы в первом круге занимают место в четвёрке сильнейших. В Лиге чемпионов получилось пройти «Порту» (2:0 и 0:1), теперь предстоит встреча с мадридским «Реалом» в полуфинале на следующей неделе.
На мой взгляд, гости сейчас слишком в прекрасной форме, чтобы терять очки. В дерби бывает сложно, однако обычно «пенсионеры» легко забирали три очка в очных встречах. Жду подобное и сейчас».
- 24 апреля 2021
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:24
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 23 апреля 2021
-
23:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:45