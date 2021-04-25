«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ в Казани

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Рубин» — «Краснодар».



Ставка: победа «Краснодара» за 2.58.

«За 26 туров текущего первенства Российской Премьер-Лиги Леонид Слуцкий выполнил свои обещания и привёл команду в зону еврокубков. Осталось самое тяжёлое — удержать занятые позиции.



«Краснодар» так и не сумел найти свою игру и после провала в Лиге Европы с трудом выступает в РПЛ. После трёх подряд поражений от «Динамо», «Ахмата» и «Арсенала» кубанцы в последнем туре разделили турнирные баллы с «Зенитом» (2:2).



Несмотря на 11-е место в турнирной таблице, «быки» имеют третий показатель по голам. Сказать, что Казань показала классный командный футбол, тяжело, в последних турах казанцы добывали победы за счёт фарта и индивидуального мастерства игроков.



«Краснодару» пора вспоминать, что команда умеет играть в футбол, и я рискну поставить на победу гостей».