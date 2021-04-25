«Спартак» — ЦСКА: прогноз Максима Калиниченко на московское дерби в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 1.79.

«Обе команды теряют преимущество в таблице, которое было у них ещё во время зимней паузы. В конце прошлого года и «Спартак», и ЦСКА на равных боролись с «Зенитом» за первое место. Сейчас же красно-белые отстали от питерцев на восемь очков, а армейцы и вовсе выпали из топ-4.



«Спартак» сейчас находится в упадке, клуб проиграл дважды подряд. Набрал он после зимней паузы неплохую форму, часто побеждая. Однако после поражения «Локомотиву» в предпоследнем туре (0:2) последовал также проигрыш «Уфе» в день рождения клуба. Причём команда Тедеско ничего не смогла противопоставить своему сопернику — поражение со счётом 0:3.



ЦСКА сейчас тоже совсем не в порядке. Олич только-только пришёл в клуб и выстраивает там свою философию. Пока что результаты не сильно поменялись по сравнению с тем, какими они были в последних матчах при Гончаренко. ЦСКА в недавних играх победил только у «Ротора» и «Тамбова», которые располагаются на последних строчках РПЛ. В остальных последних матчах клуб проиграл.



«Спартак» будет немного свежее. ЦСКА в середине недели встречался с «Локомотивом», которому он проиграл со счётом 0:3. Очередной трудный матч, а также разгром с крупным счётом могут повлиять на физическое и ментальное состояние армейцев.



Немного перестрахуюсь и предложу поставить на победу «Спартака» в этом матче с форой (0)».