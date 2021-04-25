«Спартак» — ЦСКА: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.52 на матч РПЛ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: ничья за 3.52.

«Десятикратный чемпион России в текущем первенстве выступает нестабильно — команда не смогла удержать первую позицию и сегодня расположилась на третьем месте.

Если хозяева не радуют стабильной игрой, то армейцы выступают ещё более непредсказуемо. После того как ЦСКА обыграл «Тамбов» (2:1) и «Ротор» (2:0), команда на выезде потерпела неожиданное поражение от «Сочи» (1:2). В среду гости потерпели сокрушительное поражение в Кубке, уступив «Локомотиву».



Нельзя не вспомнить, что обе команды имеют серьёзную линию атаки. Обе команды имеют по два поражения подряд и плохое моральное состояние. Я считаю, что сегодня нас ждёт результативная ничья, которая устроит обе команды».