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«Реал» — «Бетис»: прогноз Егора Титова на матч Примеры в Мадриде

«Реал» — «Бетис»: прогноз Егора Титова на матч Примеры в Мадриде
Ставки / Прогнозы 0
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Бетис» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: гол Бензема за 1.80.

«Реал» продолжает находиться в чемпионской гонке — вместе с «Атлетико» и «Барселоной». На неделе удалось уверенно переиграть крепкий «Кадис» на выезде (3:0). Теперь нужно побеждать на своем поле «Бетис», продолжающий бороться за место в еврокубках. Севильцы немного притормозили в последнее время — четыре ничьих подряд. Но и календарь был не особенно простым — тот же «Атлетико» приезжал в гости.

Но «Реал» сейчас в полном порядке. Да, потеряли очки с «Хетафе», но там усталость взяла своё после Лиги чемпионов. С «Кадисом» уже проблем не возникло, успели перезагрузиться. Бензема был очень хорош, оформил дубль. Он в этом сезоне просто великолепно играет, тянет на себе атаку «Реала».

И в этой встрече я бы хотел поставить на гол французского нападающего. Кто, если не он? Тем более он и пенальти стал исполнять. Так что шансы забить «Бетису» велики, у севильцев не самая крепкая оборона. Уверен в ставке на 7 из 10».

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