Новак Джокович — Аслан Карацев: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Белграде

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/2 финала турнира в Белграде Новак Джокович — Аслан Карацев.

Ставка: победа Джоковича с форой (-5 гейма) за 1.64.

«Приехал Джокович на родную землю реабилитироваться за провал в Монте-Карло, и надо сказать, получается пока неплохо. Однако с таким достаточно слабым составом участников на турнире нужен титул — любой другой результат сродни еще одному провалу, а Новак дорожит репутацией и психологическим спокойствием.



Аслан Карацев — соперник, безусловно, серьёзный, но после титула в Дохе находится на спаде как по результатам, так и по игре. Очки по-прежнему набирает и даже борется в гонке за участие в Итоговом, но серьезным соперникам на последних турнирах проигрывает. Перестал попадать Аслан с приёма навылет, часто срывает удары в аут по длине.



Даже пиковый Карацев ничего не смог поделать против умного защитного тенниса серба — в текущем же состоянии ловить россиянину практически нечего».