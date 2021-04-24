Новак Джокович — Аслан Карацев: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Белграде

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/2 финала турнира в Белграде Новак Джокович — Аслан Карацев.
Ставка: победа Джоковича с форой (-5 гейма) за 1.64.
«Приехал Джокович на родную землю реабилитироваться за провал в Монте-Карло, и надо сказать, получается пока неплохо. Однако с таким достаточно слабым составом участников на турнире нужен титул — любой другой результат сродни еще одному провалу, а Новак дорожит репутацией и психологическим спокойствием.
Аслан Карацев — соперник, безусловно, серьёзный, но после титула в Дохе находится на спаде как по результатам, так и по игре. Очки по-прежнему набирает и даже борется в гонке за участие в Итоговом, но серьезным соперникам на последних турнирах проигрывает. Перестал попадать Аслан с приёма навылет, часто срывает удары в аут по длине.
Даже пиковый Карацев ничего не смог поделать против умного защитного тенниса серба — в текущем же состоянии ловить россиянину практически нечего».
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