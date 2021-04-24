«Спартак» — ЦСКА: дата матча РПЛ, где покажут дерби в прямом эфире

25 апреля 2021 года состоится матч 27-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА. Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех красно-синих оценён экспертами в 3.15. А ставки на ничью принимаются за 3.58.
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Спартак» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, на пенальти — за 2.24, на удаление — за 2.65.
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