Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Авангард» — ЦСКА: беспроигрышное пари 1000 рублей к 4-му матчу финала Кубка Гагарина

«Авангард» — ЦСКА: беспроигрышное пари 1000 рублей к 4-му матчу финала Кубка Гагарина
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 24 апреля, в четвертом матче финала Кубка Гагарина сыграют «Авангард» и ЦСКА. Начало матча — в 17:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!

Забери свой бонус в три простых шага.

1. Скачай приложение «Фонбет».

2. Зарегистрируйся с промокодом NEW.

3. Пройди полную идентификацию.

4. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Авангард» — ЦСКА.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021