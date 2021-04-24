«Авангард» — ЦСКА: беспроигрышное пари 1000 рублей к 4-му матчу финала Кубка Гагарина

Сегодня, 24 апреля, в четвертом матче финала Кубка Гагарина сыграют «Авангард» и ЦСКА. Начало матча — в 17:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!



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