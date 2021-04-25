«Спартак» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ 25 апреля

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: «Спартак» откроет счёт за 1.85.

«Здесь будет иметь ключевое значение игра, которую провели армейцы среди недели против «Локомотива». Эта игра забрала очень много эмоций и сил.



Поэтому я думаю, что в этой паре «Спартак» начнёт активно и, понимая уязвимость ЦСКА в центре обороны, давить как раз туда Соболевым и Ларссоном. Это то, что будет необходимо сделать Доменико Тедеско, чтобы получить результат. Тем более после сухой игры против «Уфы».



Поэтому я думаю, что здесь будет мощный стартовый натиск «Спартака». Честно говоря, глядя на то, как играет ЦСКА в обороне и какие у него проблемы в опорной зоне и в центре, сложно представить, что эта команда сыграет на ноль и выдержит это давление с самого начала.



Поэтому мой выбор на эту игру — первый гол «Спартака».