«Спартак» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — ЦСКА.
Ставка: победа «Спартака» за 2.40, обе команды забьют за 1.70, тотал больше 2.5 мяча за 1.90.
«В воскресенье нас ждёт матч «Спартак» — ЦСКА. Вся страна ожидает это дерби.
Мне думается, что «Спартак» победит, обе забьют и тотал будет больше 2.5 мяча. Почему я думаю, что будет много голов? Потому что обе защиты играют безобразно, но у «Спартака» атака получше. Да, иногда они не забивают, так как соперник очень строго играет в обороне, но атака разнообразна.
«Спартак» ярко начинает матчи, другое дело, что иногда не забивает, но моментов создаёт очень много. Думаю, что «Спартак» победит и голы будут».
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