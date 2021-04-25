«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на финал Кубка лиги

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».



Ставка: Фил Фоден забьёт за 3.02.

«Финал Кубка лиги или Carabao Cup. Разумеется, невероятное испытание для Райана Мейсона, который ярко начал в «Тоттенхэме». Но на пути Пеп…



«Манчестер Сити» четыре трофея в сезоне уже не получит. Большое разочарование. Но надо сосредоточиться на конкретной игре, в которой у «Манчестер Сити» будет достаточно шансов. Команда победила «Тоттенхэм» 3:0 в феврале. Сейчас «Сити» — тоже фаворит, может выиграть четвёртый Кубок подряд — это круто.



А с «Тоттенхэмом» непонятно. Многое зависит от того, будет ли играть Кейн. С ним и без него — это две разные команды. Но Харри не совсем здоров, и это большая беда.



Не такая, как для «Сити» дисквалификация Джона Стоунза (они придумают, как его заменить). «Сити» может быть уязвлён в защите. Но впереди эта команда невероятная и трофей получит и в этот раз.



Я бы сосредоточил внимание на конкретном персонаже. Фил Фоден очень круто играет в футбол в больших матчах. Только что мы видели, как он выступил с «Дортмундом» и какое влияние имел на игру. Думаю, что примерно такое же влияние он окажет и на «Уэмбли».



Поэтому играю гол Фила Фодена в этой встрече».