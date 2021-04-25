«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на финал Кубка английской лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на финал Кубка лиги сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Ман Сити» за 1.50, тотал меньше 2.5 гола за 2.07.

«Если бы Жозе Моуринью оставался в игре, можно было бы предположить, что «шпоры» окажут более серьёзное сопротивление «Сити». Тем более они всухую переиграли грозного соперника в двух из трёх последних матчей.



Но сейчас, после отставки Особенного, ни у кого не осталось сомнений, что «Манчестер Сити» выиграет этот матч. Причём он сделает это уверенно.



Коэффициенты на победу «горожан» не очень высоки — около полутора. Но я на 90% уверен, что его надо брать. Вторая ставка, в которой я не сомневаюсь, — это тотал меньше 2.5 гола.



Я сомневаюсь, что «Тоттенхэм» будет в этом матче рассчитывать на какую-то мощь в атаке. Мне кажется, команда с новым тренером постарается подойти к этой игре крайне осторожно и прагматично.



Ну и «Манчестер Сити» устроит победа с любым счётом. Она будет выглядеть достаточно спокойно и приятно. Перед «горожанами» не стоит задача громить соперника. Тем более какого-то серьёзного противостояния между этими клубами и тренерами нет».