«Спартак» – ЦСКА: прогноз Павла Городницкого на матч РПЛ 25 апреля

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 27-го РПЛ тура сезона-2020/2021 «Спартак» – ЦСКА.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.94.

«Скажу честно: здесь я определился со ставкой еще до изучения всей статистики и коэффициентов. Но! Когда всё же решил подбить выбор цифрами, натурально обалдел: все указывает на то, что прогноз зайдёт. Судите сами:



1. «Спартак» пропускает 11 матчей подряд;

2. Из шести последних матчей «Спартака» классический ТБ залетал в пяти встречах;

3. Из семи последних игр ЦСКА в шести случаях срабатывал хрестоматийный ТБ 2.5;

4. ЦСКА забивает в РПЛ шесть матчей подряд;

5. В четырех последних очных встречах трижды пробивался наш любимейший ТБ 2.5.



Кроме того, «Спартак» сыграет без Жиго, а ЦСКА без Фернандеса, но обоим клубам надо побеждать, если они рассчитывают хоть на что-то в этом сезоне. Поэтому я жду жесточайшую зарубу и минимум три гола. Дерби должно быть жарким – ТБ зайдёт просто стопудово. Иначе я очень расстроюсь!»