«Спартак» – ЦСКА: прогноз Павла Городницкого на матч РПЛ 25 апреля

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 27-го РПЛ тура сезона-2020/2021 «Спартак» – ЦСКА.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.94.
«Скажу честно: здесь я определился со ставкой еще до изучения всей статистики и коэффициентов. Но! Когда всё же решил подбить выбор цифрами, натурально обалдел: все указывает на то, что прогноз зайдёт. Судите сами:
1. «Спартак» пропускает 11 матчей подряд;
2. Из шести последних матчей «Спартака» классический ТБ залетал в пяти встречах;
3. Из семи последних игр ЦСКА в шести случаях срабатывал хрестоматийный ТБ 2.5;
4. ЦСКА забивает в РПЛ шесть матчей подряд;
5. В четырех последних очных встречах трижды пробивался наш любимейший ТБ 2.5.
Кроме того, «Спартак» сыграет без Жиго, а ЦСКА без Фернандеса, но обоим клубам надо побеждать, если они рассчитывают хоть на что-то в этом сезоне. Поэтому я жду жесточайшую зарубу и минимум три гола. Дерби должно быть жарким – ТБ зайдёт просто стопудово. Иначе я очень расстроюсь!»
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