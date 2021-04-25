«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Павла Городницкого на матч чемпионата России

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» – «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» с нулевой форой за 1.83.
«Весной «Рубин» стал солидным и крепким, но всё равно есть соблазн в последний раз воспользоваться щедростью букмекеров, которые недооценивают кризисный «Краснодар». Итак, почему «быки» наберут очки в Казани?
Во-первых, «Рубин» остался без Хвичи и Макарова – это максимально серьёзные потери. Если вы смотрели игры казанцев за последние два-три месяца, то знаете, что они создают моменты с ощутимым скрежетом – спасает довольно высокая реализация. Сейчас не будет сразу двух парней, способных придумывать голы из пустоты, поэтому сильно сомневаюсь, что «Рубин» забьёт больше одного.
Во-вторых, Гончаренко уже два раза в этом сезоне уступил Слуцкому: для ВМГ будет принципиально набрать хотя бы очко в матче против бывшего босса. Кстати, с Семаком была та же ситуация, и Виктор Михайлович не позволил обыграть себя в третий раз.
И последнее. На уходящей неделе Леонид Слуцкий воевал с судьями и общался с журналистами – по ощущениям, ему было некогда готовиться к матчу против «Краснодара», потому что он решал судьбоносные для себя (и всего русского футбола) вопросы.
Следовательно, хватаем победу «Краснодара» с форой ноль – кэф жирненький, в худшем случае будет возврат».
- 25 апреля 2021
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