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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: где будет трансляция матча, по какому телеканалу покажут

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: где будет трансляция матча, по какому телеканалу покажут
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25 апреля состоится финальный матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.85.

Букмекеры считают, что матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

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