«Вильярреал» — «Барселона»: смотреть онлайн, какой телеканал покажет в прямом эфире

25 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона». Начало игры — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «Вильярреала» оценён экспертами в 4.75. Ставки на ничью принимаются за 4.40.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.50.