«Рубин» — «Краснодар»: где будет трансляция, во сколько начало матча РПЛ

25 апреля 2021 года состоится матч 27-го тура чемпионата России «Рубин» — «Краснодар». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.99, а успех краснодарцев оценён в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.34.



Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Рубин» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.90.