«Зенит» — «Ротор»: результат матча чемпионата России, кто победил, авторы голов

«Зенит» разгромил «Ротор» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 6:0.
На 45+2-й минуте защитник «Ротора» Соломон Кверквелия, пытаясь перехватить прострел, поразил собственные ворота. На 56-й минуте нападающий «Зенита» Малком выстрелом от края штрафной поразил ворота гостей.
На 65-й минуте игрок питерской команды Андрей Мостовой утроил преимущество, реализовав выход один-на-один. Форвард клуба из Санкт-Петербурга Артём Дзюба довёл разницу в счёте до разгромной на 75-й минуте, кивком головы поразив пустые ворота. Спустя 3 минуты полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ударом с отскока забил пятый гол в матче. На 87-й минуте полузащитник питерской команды Алексей Сутормин поставил точку.
Ставки на победу «Зенита» принимались с коэффициентом 1.11: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1100 рублей. Ничья шла за 11.0, победа «Ротора» — за 25.0.
На тотал больше 2.5 мяча давали 1.39, а на тотал больше 5.5 мяча — 5.30. Гол Артёма Дзюбы шёл за 1.55, а точный счёт 6:0 в пользу сине-бело-голубых — за 18.0.
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