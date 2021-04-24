«Авангард» — ЦСКА, 4-й матч: результат, как сыграли, кто выиграл

Омский «Авангард» на «Арене Балашиха» победил ЦСКА в четвёртом матче финала Кубка Гагарина – 4:3 ОТ.



Счёт на 9-й минуте открыл форвард ЦСКА Антон Слепышев. Затем омичи получили право на буллит, но его не реализовал Рид Буше. Сразу после этого армейцы удвоили преимущество – Павел Карнаухов выиграл борьбу в средней зоне, убежал по правому флангу и мягко набросил на «пятачок», где Максим Мамин удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку.



«Авангард» сократил отставание на 24-й минуте, использовав пятиминутное большинство после удаления до конца матча Андрея Локтионова – Ларс Юханссон среагировал на бросок Клима Костина в упор, но Корбан Найт после добивания послал шайбу в сетку. Сравняли омичи счёт уже в третьем периоде – в большинстве Сергей Толчинский сделал передачу к воротам, Найт в касание скинул шайбу на Костина, который подстроился и бросил точно под перекладину.



Третий гол «Авангард» забил за четыре минуты до конца третьего периода – точный дальний бросок в верхнюю девятку удался Дамиру Шарипзянову. ЦСКА сравнял счёт всего за секунду до конца третьего периода – при игре 6х4 Мэт Робинсон нанёс точный дальний бросок.



В овертайме на шестой минуте в меньшинстве победный гол для «Авангарда» забил Павел Дедунов.

На ничью в основное время предлагалось поставить за 3.98: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3980 рублей. Успех ЦСКА оценивался в 2.21, успех «Авангарда» — в 3.34.

На тотал больше 4.5 шайбы давали 2.39, на гол в первые 10 минут — 2.15, на буллит в основное время — 10.0. Итоговый успех омичей шёл за 2.25.