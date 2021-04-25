Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — «Краснодар» в 27-м туре РПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: второй тайм будет результативнее первого за 1.96.

«Одна из последних домашних игр «Рубина». «Краснодар» в прошлом туре набрал первое очко с Виктором Гончаренко, но упустил победу в игре с «Зенитом», ведя 2:0. «Краснодар» показал прагматичный футбол, рассудительный, не совсем стилистически краснодарский. Думаю, он может перенестись и на встречу в Казани.

У «Рубина» два ключевых игрока отсутствуют, которые львиную долю моментов создают. Это Макаров и Кварацхелия. Слуцкий, понимая, как будет играть Гончаренко, вряд ли ринется вперёд и вряд ли будет раскрывать тылы. У «Краснодара» достаточно быстрая атака, и Слуцкий это прекрасно понимает.

Думаю, будет вязкий и тяжёлый матч. В игре первого круга «Краснодар» оказался сильнее и выиграл 3:1. Там в концовке мячей назабивали. И здесь команды наверняка будут присматриваться. Возможно, Гончаренко что-то любопытное предложит, Слуцкий к этому присмотрится. От этого уже будут отталкиваться. С ходом матча многое может меняться и происходить. Но, думаю, в первом тайме никто с шашкой не полетит.

Предположу, что в этом матче второй тайм будет результативнее первого за 1.96».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021