«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — «Краснодар» в 27-м туре РПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: второй тайм будет результативнее первого за 1.96.

«Одна из последних домашних игр «Рубина». «Краснодар» в прошлом туре набрал первое очко с Виктором Гончаренко, но упустил победу в игре с «Зенитом», ведя 2:0. «Краснодар» показал прагматичный футбол, рассудительный, не совсем стилистически краснодарский. Думаю, он может перенестись и на встречу в Казани.



У «Рубина» два ключевых игрока отсутствуют, которые львиную долю моментов создают. Это Макаров и Кварацхелия. Слуцкий, понимая, как будет играть Гончаренко, вряд ли ринется вперёд и вряд ли будет раскрывать тылы. У «Краснодара» достаточно быстрая атака, и Слуцкий это прекрасно понимает.



Думаю, будет вязкий и тяжёлый матч. В игре первого круга «Краснодар» оказался сильнее и выиграл 3:1. Там в концовке мячей назабивали. И здесь команды наверняка будут присматриваться. Возможно, Гончаренко что-то любопытное предложит, Слуцкий к этому присмотрится. От этого уже будут отталкиваться. С ходом матча многое может меняться и происходить. Но, думаю, в первом тайме никто с шашкой не полетит.



Предположу, что в этом матче второй тайм будет результативнее первого за 1.96».