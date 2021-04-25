«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — «Краснодар» в 27-м туре РПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: второй тайм будет результативнее первого за 1.96.
«Одна из последних домашних игр «Рубина». «Краснодар» в прошлом туре набрал первое очко с Виктором Гончаренко, но упустил победу в игре с «Зенитом», ведя 2:0. «Краснодар» показал прагматичный футбол, рассудительный, не совсем стилистически краснодарский. Думаю, он может перенестись и на встречу в Казани.
У «Рубина» два ключевых игрока отсутствуют, которые львиную долю моментов создают. Это Макаров и Кварацхелия. Слуцкий, понимая, как будет играть Гончаренко, вряд ли ринется вперёд и вряд ли будет раскрывать тылы. У «Краснодара» достаточно быстрая атака, и Слуцкий это прекрасно понимает.
Думаю, будет вязкий и тяжёлый матч. В игре первого круга «Краснодар» оказался сильнее и выиграл 3:1. Там в концовке мячей назабивали. И здесь команды наверняка будут присматриваться. Возможно, Гончаренко что-то любопытное предложит, Слуцкий к этому присмотрится. От этого уже будут отталкиваться. С ходом матча многое может меняться и происходить. Но, думаю, в первом тайме никто с шашкой не полетит.
Предположу, что в этом матче второй тайм будет результативнее первого за 1.96».
- 25 апреля 2021
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:31
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:20
-
07:15
-
07:00
-
06:00
-
03:00
- 24 апреля 2021
-
21:34