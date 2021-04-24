«Спартак» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — ЦСКА.
Ставка: победа «Спартака» за 2.40.
«Считаю хозяев фаворитами. Ориентируюсь на качество игры. Не в последнем матче с «Уфой», где был полный провал, а в 2021 году в целом. В ряде матчей «Спартак» выглядел очень хорошо, играл качественно, сильно. ЦСКА, в свою очередь, давно не показывает ни качества, ни красоты футбола, ни стиля. Как до ухода Гончаренко, так и после. Олич — пока не тренер (нет опыта) и попросту неспособен в моменте все изменить. Это очень странный выбор руководства клуба: ну не такой специалист должен спасать сезон!
Кроме того, у ЦСКА огромные проблемы с составом, очень много травмированных, почти некого выпускать на замену. А Влашич, который в теории должен решать, выглядит как человек, который уже собрал чемоданы и готовится к трансферу. Светлое пятно — Дзагоев, но его сил и здоровья, а также подвигов Акинфеева вряд ли хватит, чтобы вытащить армейцев. У «Спартака» матч пропустит Жиго, но думаю, Тедеско сумеет найти вариант, как его заменить. В остальном состав хозяев значительно сильнее и по именам, и по взаимодействию между игроками.
Мой прогноз — победа «Спартака» в дерби, продолжение участия в гонке за еврокубками и вероятная победа в ней над «Локомотивом», который ждет тяжелый финиш. Для перестраховки можно взять 1Х, а вот в победу гостей не верю категорически. Сейчас не то время и не то состояние команды у ЦСКА, чтобы брать три очка в логове врага. Букмекеры считают, что вероятность победы «Спартака» около 40%, моя версия 60%-30%-10% (П1-Н-П2), поэтому я с удовольствием беру недооцененный, на мой взгляд, вариант П1».
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