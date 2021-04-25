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«Атлетик» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

«Атлетик» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик»— «Атлетико» Мадрид в 32-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.93.

«Лидер чемпионата мадридский «Атлетико» в этом туре сыграет практически против одноимённой команды — «Атлетика» из Бильбао. Баски в слезах после крупного поражения в финале Кубка Испании. Два подряд финала «Атлетик» проиграл. В шести турах кряду он не побеждает. И у него пять ничьих подряд. Это одна из самых миролюбивых команд чемпионата (11 ничьих). По 13 у «Вильярреала» и «Вальядолида».

Мадридскому «Атлетико» победа нужнее. Мы видим, что команда Симеоне снова собралась, сконцентрировалась. Даже без Феликса и Суареса из минимума моментов «Атлетико» выжимает победы. Да, была победа 5:0 над «Эйбаром», но там соперник развалился. В последнем туре была непростая игра с «Уэской», но свои моменты выжали — с рикошета, с грубой ошибки соперника. Победа — 2:0. Самое главное, что «Атлетико» снова начал играть на ноль. Это важно для команды Симеоне на финише сезона.

Вряд ли стоит ждать много голов в этой встрече. «Атлетик» упрётся, а «Атлетико» будет терпеливо ждать свой шанс. Если посмотреть на победы «Атлетико» над Бильбао в последнее время, то все четыре были в один мяч. Думаю, и сейчас вряд ли будет крупнее. Можно сыграть за 1.93 чистую победу гостей, а можно похулиганить и взять за 3.32 победу «Атлетико» ровно в один мяч. Интересно!»

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