«Атлетик» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик»— «Атлетико» Мадрид в 32-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Атлетико» за 1.93.
«Лидер чемпионата мадридский «Атлетико» в этом туре сыграет практически против одноимённой команды — «Атлетика» из Бильбао. Баски в слезах после крупного поражения в финале Кубка Испании. Два подряд финала «Атлетик» проиграл. В шести турах кряду он не побеждает. И у него пять ничьих подряд. Это одна из самых миролюбивых команд чемпионата (11 ничьих). По 13 у «Вильярреала» и «Вальядолида».
Мадридскому «Атлетико» победа нужнее. Мы видим, что команда Симеоне снова собралась, сконцентрировалась. Даже без Феликса и Суареса из минимума моментов «Атлетико» выжимает победы. Да, была победа 5:0 над «Эйбаром», но там соперник развалился. В последнем туре была непростая игра с «Уэской», но свои моменты выжали — с рикошета, с грубой ошибки соперника. Победа — 2:0. Самое главное, что «Атлетико» снова начал играть на ноль. Это важно для команды Симеоне на финише сезона.
Вряд ли стоит ждать много голов в этой встрече. «Атлетик» упрётся, а «Атлетико» будет терпеливо ждать свой шанс. Если посмотреть на победы «Атлетико» над Бильбао в последнее время, то все четыре были в один мяч. Думаю, и сейчас вряд ли будет крупнее. Можно сыграть за 1.93 чистую победу гостей, а можно похулиганить и взять за 3.32 победу «Атлетико» ровно в один мяч. Интересно!»
- 25 апреля 2021
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