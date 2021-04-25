«Аталанта» — «Болонья»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 33-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Болонья».

Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1) за 1.45, тотал больше 2.5 мяча за 1.42.

«Матч «Аталанта» — «Болонья» — матч двух команд, которые сейчас имеют разную турнирную мотивацию.



«Болонья» — середняк, уже ни на что не рассчитывает, а просто доигрывает сезон. Команда Синиши Михайловича с характером, но в матче с «Аталантой» рассчитывать на что-то серьёзное достаточно трудно.



А вот «Аталанта» предельно мотивирована, так как есть шансы попасть в Лигу чемпионов, есть шанс забраться на вторую строчку, поэтому в матче с «Болоньей» надо брать три очка. У «Аталанты» возвращается Хаттебур, что очень важно, поэтому «Аталанта» станет ещё интереснее и мощнее.



Думаю, что в этом матче «Аталанта» победит, хоть «Болонья» и будет играть от обороны, причем победит с преимуществом минимум два мяча. Поставлю на «Аталанту» с форой (-1). Также поставлю на то, что в этом матче будет больше 2.5 голов, так как «Болонья» тоже способна забивать. На двоих команды сумеют три гола соорудить».