Шевченко — Андраде: результат боя UFC 261, кто победил
Представительница Киргизии Валентина Шевченко 25 апреля защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в поединке против Джессики Андраде. Бой прошёл в рамках вечера UFC 261 в Джексонвилле (США).
Поединок был остановлен во втором раунде после серии ударов в партере — для киргизской спортсменки эта защита стала пятой.
Эксперты не сомневались в победе Валентины Шевченко: ставки на киргизскую спортсменку принимались с коэффициентом 1.20. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 1200 рублей. Успех Андраде оценивался в 5.20.
На тотал больше 3.5 раунда предлагалось поставить за 1.87. Победа Валентины Шевченко в 4-5 раундах или по очкам оценивалась в 1.85. Ставки на досрочную победу Шевченко принимались за 2.30.
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