В «Фонбет» назвали ставки россиян на матч «Спартак» — ЦСКА

Матч 27-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА начнётся сегодня, 25 апреля, в 16:30 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
65% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу спартаковцев, 21% — на ЦСКА, ещё 14% — на ничью.
На то, что команды забьют как минимум три гола, поставлено 95% объёма рынка при коэффициенте 1.75. 5% приходится на то, что в матче будет меньше трёх голов (коэффициент 2.08).
Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу команды Доменико Тедеско. На этот исход поставлено 36% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на успех ЦСКА (35%), на то, что обе команды забьют (17%), на ТБ 2.5 (10%) и ТБ 1.5 гола (2%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 900 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу спартаковцев с коэффициентом 2.40. Средняя сумма ставки на матч — 400 рублей.
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