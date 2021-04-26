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«Спартак» — ЦСКА: результат матча 25 апреля, как сыграли, кто выиграл в дерби

«Спартак» — ЦСКА: результат матча 25 апреля, как сыграли, кто выиграл в дерби
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В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

На 37-й минуте матча красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который не успел к мячу и шипами влетел в ноги нападающего «Спартака» Александра Соболева. Решение об удалении Ахметова было принято после просмотра эпизода с помощью VAR.

На 52-й минуте гол забил нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Шведский форвард ускорился по правому флангу, обыграл Васина и Дивеева и пробил в нижний угол, поймав Акинфеева на противоходе.

Поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.47: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2470 рублей. Успех красно-синих оценивался в 3.15. Ставки на ничью принимались за 3.58.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.02, «обе забьют — нет» — за 2.20, удаление — за 2.65. На точный счёт 1:0 в пользу «Спартака» давали 10.50.

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