«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: результат финала Кубка Лиги, как сыграли, кто выиграл

На стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошёл финальный матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 82-й минуте матча — защитник Эмерик Лапорт головой замкнул подачу полузащитника «Ман Сити» Кевина Де Брёйне со штрафного.



«Манчестер Сити» стал восьмикратным обладателем Кубка английской лиги, причём именно подопечные Хосепа Гвардиолы победили в четырёх последних розыгрышах этого турнира.

Ставки на победу «Манчестер Сити» принимались с коэффициентом 1.53: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1530 рублей.Успех «Тоттенхэма» оценивался в 6.70, ничья — в 4.85.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.12, «обе забьют — нет» — за 1.95, а победа «горожан» всухую — за 2.55.